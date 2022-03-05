Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Следователи полагают, что 20 января 2022 года злоумышленник был задержан у дома на улице Лесной при попытке сбыть наркотики. В ходе досмотра у несовершеннолетнего было обнаружены запрещённые вещества весом более 84,6 грамма.

На время следствия подросток был отправлен под домашний арест.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

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