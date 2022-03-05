Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Перед праздничным днём 8 марта в Петербурге ожидается небольшой снег. Такая информация содержится на сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Петербурга

Так, в воскресенье, 6 марта, уже с утра в городе ожидается выпадение осадков, оно продолжится и днём. Ветер будет умеренным, западного и северо-западного направления. Ночью температура воздуха в Петербурге составит от — 5 до — 7 градусов, днём повысится до 0…+2 градусов. На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, в среднем составит 758 мм рт. ст.

На следующий день, 7 марта, погода будет облачная с прояснением, но также ожидается небольшой снег. Ветер поменяет направление на северо-восточное, но по-прежнему будет умеренным.

В ночное время в Петербурге температура воздуха опустится до −4…−6 градусов, а днём незначительно потеплеет до −1…−3. На улицах города, как и 6 марта, будет гололедица. Атмосферное давление повысится до отметки в 762 мм рт. ст.

Отметим, что по прогнозу специалистов, 5 марта в Петербурге будет тёплая и сухая погода.