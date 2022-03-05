Самара, 5 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травмирования женщины в результате падения надели с крыши многоквартирного дома возбуждено в Самаре. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, вечером 1 марта текущего года в городе Самаре в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома по улице Авроры получила травмы головы 69-летняя женщина. Женщину срочно доставили в медучреждение. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщается, что ранее следователи возбудили уголовные дел по аналогичным фактам, которые произошли в Октябрьском и Советском районах города Самары.

Следователи считают, что во всех случаях причиной травмирования людей явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли домов от снега и наледи. Расследование дел продолжается.