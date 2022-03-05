Кемерово, 5 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области будет создан специальный штаб, который будет решать вопросы поддержки малого бизнеса, обеспечивать комплексное развитие экономики и повышение качества жизни населения. Он будет сформирован по распоряжению губернатора Сергея Цивилева после селекторного совещания первого вице-премьера России Андрея Белоусова с главами регионов и руководителями деловых объединений.

Agency-kaluga Малый бизнес

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Напомним, что правительство России разработало комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые должны смягчить механизмы регулирования и упростить ряд процедур.

«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России», — уточнил Белоусов.

Меры будут запущены в ближайшие дни.