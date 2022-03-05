Донецк, , 09:51 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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Уточняется, что общее число примененных вооружёнными формированиями Украины за сутки боеприпасов составило 189 единиц.

Также указывается, что обстрелам было подвергнуты горловское и донецкое направления, и в ходе них украинские боевики применяли реактивные системы залпового огня, артиллерия калибром 122 и 152 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Кроме того, отмечается, что при этом повреждения получили пять домостроений и два2 объекта гражданской инфраструктуры, также были ранены четыре мирных жителя, включая одного ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время операции по освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевских боевиков Народной милицией (НМ) ЛНР было получено свыше 30 единиц техники и вооружения ВСУ.