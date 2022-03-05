Париж, , 09:51 — REGNUM Мировые фондовые рынки снова упали, особенно европейские индексы, что вызывает опасения экономической рецессии в Европе, сообщает Le Figaro.

Фондовый рынок

Парижcкая фондовая биржа упала на 4,97%, Франкфуртская — на 4,41%, а Миланская — на 6,24%, завершив свою худшую с марта 2020 года неделю.

Лондонская фондовая биржа оказалась более устойчивой, потеряв 3,48%.

Стоимость природного газа в Европе впервые превысила отметку в 200 евро за мегаватт-час. Пшеница и кукуруза также бьют рекорды на европейском рынке, при этом Украина является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственного сырья.«Рост цен на сельскохозяйственные товары вызывает особую тревогу, учитывая, что в последний раз, когда они достигли такого уровня, у нас была «арабская весна», — беспокоится аналитик Майкл Хьюсон из CMC Markets.

Никель, крупным производителем которого является Россия, впервые с 2008 года превысил планку в 30 000 долларов за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, Парижская фондовая биржа потеряла 1,84% на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины.

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