Анахайм, США, 5 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Николя Руа. Ещё по шайбе забросили Бен Хаттон, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио. Российский форвард Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

В составе «Анахайма» отличились нападающие Якоб Сильверберг, Николя Делорье, Тревор Зеграс и Трой Терри.

На сегодняшний день «Вегас» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 66 очков. «Анахайм» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 61 очком.

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