Ярославль, , 09:58 — REGNUM Муниципалитет Ярославля вынужден отложить техническое переоснащение зала заседаний из-за санкций. Об этом, в своём письме-ответе муниципалитету сообщил директор муниципального казённого учреждения «Центр информационных технологий города Ярославля» Вячеслав Федотов.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

«В настоящее время в связи с текущей политической ситуацией в стране дистрибьюторы аудио-, видеосистем из зарубежных стран временно приостанавливают поставку своей продукции в российский регион на неопределённый период. Многие поставщики электроники и промышленного оборудования приостановили выставление счетов из-за начавшейся переоценки товара. Как сообщают интеграторы конференц-систем, на данный момент не выставляются счета по текущим проектам, нет обновленного ценообразования, также не отгружают оплаченное оборудование заказчикам. Поступают уведомления российским подрядчикам о прекращении сотрудничества со стороны европейских партнеров в сфере поставок электроники и промышленного оборудования», — пояснил детали Вячеслав Федотов.

Поэтому сейчас, когда никто не даёт прогнозов о возобновлении поставок, модернизацию вынуждены отложить. Продолжить переоборудование муниципалитета обещают сразу после того, как ситуация стабилизируется.