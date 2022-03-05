Москва, 5 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 14 марта, сообщило 5 марта агентство.

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«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.