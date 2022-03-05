Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич призвал грузинские власти закрыть в Гори музей Иосифа Сталина. Своё заявление дипломат сделал, выступая в Грузинском фонде стратегических и международных исследований «Фонд Рондели» в Тбилиси.

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что понимает нежелание Тбилиси присоединиться к антироссийской санкции. Посол предложил продемонстрировать негативное отношение к РФ другим способом.

«У вас маленькая страна с огромным соседом, вы находитесь в сложной экономической ситуации. Вы не можете выступать против России и поддерживать санкции. Хорошо, но сделайте, пожалуйста, хотя бы один символический жест: закройте музей Сталина в Гори», — сказал Машкевич.

Стоит отметить, что музей в Гори работает с 1957 года. В настоящее время это наиболее популярный музей у туристов. Закрыть его не получилось даже, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили.