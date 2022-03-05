Виннипег, Канада, , 09:46 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

В составе «Далласа» хет-трик оформил нападающий Джейсон Робертсон. Ещё одну шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов.

В составе «Виннипега» отличились Пол Штястны, оформивший дубль, и Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Виннипег» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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