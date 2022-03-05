Иволгинский район, Бурятия, , 09:45 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в декабре 2021 года.

Нож Maarten Van Damme

Осенью 40-летняя обвиняемая дала знакомому из села Сотниково в долг 4 тыс. рублей. 18 декабря женщина распивала спиртные напитки с приятелями. Когда алкоголь закончился, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги.

«Взяв нож, она направилась к должнику, который встретил ее во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе, которой обвиняемая выхватила нож, нанесла им удар в грудь мужчины, оставила клинок в ране и скрылась с места происшествия», — отметили в ведомстве.

В результате должник скончался на месте. Подозреваемую задержали вскоре возле одного из магазинов, где она продолжала распивать алкоголь. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.