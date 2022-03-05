Москва, 5 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 5 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

Синоптики рассказали, что столица будет ощущать влияние северо-западной периферии довольно далёкого циклона.

«Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, гололедица», — говорится в прогнозе.

Воздух в Москве прогреется до одного градуса тепла, в Подмосковье — до двух градусов. Ожидается порывистый северный ветер.