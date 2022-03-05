Москва, , 09:44 — REGNUM В Госдуме с 9 марта снова начинают работать буфеты и столовая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта сообщил источник в Госдуме.

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«Снимаются ограничения, открываются буфеты и столовая», — сказал собеседник агентства.

На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января 2022 столовые и буфеты были закрыты

Обеспечение питания сейчас осуществляется через мини-магазин, который находится в здании палаты парламента в Георгиевском переулке.

Ранее столовая и буфеты закрывались на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

Кроме того, для прохода в Госдуму больше не требуется QR-код.

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