Москва, 5 марта 2022, 09:44 — REGNUM В Госдуме с 9 марта снова начинают работать буфеты и столовая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта сообщил источник в Госдуме.
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«Снимаются ограничения, открываются буфеты и столовая», — сказал собеседник агентства.
На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января 2022 столовые и буфеты были закрыты
Обеспечение питания сейчас осуществляется через мини-магазин, который находится в здании палаты парламента в Георгиевском переулке.
Ранее столовая и буфеты закрывались на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.
Кроме того, для прохода в Госдуму больше не требуется QR-код.
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