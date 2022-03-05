Горьковский район, , 09:44 — REGNUM В Омской области на открытии сельской спартакиады флагоносцы поддержали участвующих в спецоперации на Украине российских военных, выстроившись в виде буквы Z. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Открытие сельской спартакиады в Омской области Оmskportal.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

4 марта на стадионе «Юность» в Горьковском состоялось торжественное открытие 52-го областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера». Одной из составляющих церемонии стал флешмоб в поддержку российской спецоперации на Украине. В нём приняли участие около 100 спортсменов.

«Участники акции выразили солидарность тем, кто защищает мирное население, отстаивая интересы нашего государства», — говорится в сообщении облправительства.

Напомним, в программе «Праздника Севера» значатся 12 видов спорта: шорт-трек, радиотелеграфия, мотокросс, биатлон конькобежный спорт, шашки, соревнования спортивных семей, хоккей, мини-футбол на снегу, зимний полиатлон, лыжные гонки, настольный теннис.

Читайте также: В Омске огромную георгиевскую ленту растянули в виде буквы Z