Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В Чувашии план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 72,9%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта на заседании оперативного штаба вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время в Чувашии привито от ковида 46% всего населения республики, в то время как в России данный показатель составляет 48,75%. Плановый показатель по охвату вакцинацией выполнен на 72,9%, в том числе среди граждан старше 60 лет — на 63,8%.

«Коллективный иммунитет составляет в республике 48,6%. В Российской Федерации данный показатель составляет 57,8%», — сказал Владимир Степанов.

По данным оперативного штаба России на 4 марта, в Чувашии прививку от ковида сделали 670 650 жителей, в том числе завершили вакцинацию 644 420 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 74 000 случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 497 человек, умерли 4439 пациентов с коронавирусом.

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