Буффало, США, 5 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Khl.ru Кирилл Капризов

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Также отличились нападающие Райан Хартман и Кевин Фиала.

В составе «Баффало» шайбы забросили форварды Кейси Миттельштадт, Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, оформивший дубль, и Виктор Олофссон.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 67 очками.

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