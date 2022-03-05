Минск, 5 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Странам Запада, которые проводят антигуманную политику в отношении Белоруссии, стоит остановиться и одуматься. Об этом говорится в распространенном 5 марта заявлении президиума Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

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В заявлении содержится призыв к западным политикам и парламентариям. В Минске просят их «прекратить безрассудную и антигуманную политику» в отношении Белоруссии и белорусского народа. Авторы заявления обвиняют Запад в нарушении гуманистических норм «добра, сострадания и справедливости».

«Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения», — отмечают парламентарии.

Западные политики, говорится в заявлении, окончательно лишились здравомыслия и чувства ответственности, перешли все границы человечности. Так, под удар попали даже параолимпийцы, а международный спорт стал инструментом манипуляций и шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад вводит санкции и ограничения против Белоруссии — союзника России, которая проводит военную спецоперацию на Украине. Так, белорусским параолимпийцам запретили выступать на открывшихся в Пекине играх. Им пришлось вернуться на родину.

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