Оренбург, , 09:42 — REGNUM В Оренбургской области в честь 8 Марта пройдет ряд акций. Мероприятия запланированы во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Тюльпаны

Так, в Оренбурге сегодня, 5 марта, на главной улице города будут дарить цветы и памятные открытки прохожим женщинам и девушкам. Акцию организауют судебные приставы, члены отделений «Юнармия» и «Молодая Гвардия Единой России».

В рамках акции «Помощь любимым» и «Любимые ветераны» активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут оказывать адресную помощь пожилым оренбурженкам и женщинам-ветеранам.

Для детей также подготовлен ряд активностей в социальных сетях от Российского движения школьников. Акция «Попробуй сам» — участники снимут короткие видеоролики, в которых школьники выполняют бытовые обязанности мамы, бабушки или сестры, и размещают его на личной странице в социальной сети «Tik-Tok» или в разделе «Клипы» в социальной сети «В Контакте».

Школьники примут участие в акции «Королева красоты», где проведут песенный флешмоб и поздравят женщин страны.