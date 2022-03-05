Барнаул, , 10:26 — REGNUM В 2021 году благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и комплексу дополнительных мер поддержки, направленных на сохранение стабильной работы в условиях пандемии, субъекты предпринимательства Алтайского края показали достойные результаты. В регионе удалось сохранить стабильными качественные и количественные показатели деятельности, а по некоторым прирасти: фиксируется увеличение численности занятых в секторе, объемов отгруженной продукции, оборота и ряда других. Подробности с отчетного совещания управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Продукция резидентов Бийского бизнес-инкубатора Региональное управление по предпринимательству

Как отметил министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов, итоги 2021 года позволяют утверждать, что испытание ковидом предпринимательский сектор проходит достойно. В немалой степени этому способствовали меры национального проекта, индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также дополнительная помощь государства и региона для преодоления последствий и ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

По предварительной оценке, в сектор малого и среднего бизнеса в 2021 году было направлено более 6 млрд. рублей. В крае значительно укрепилось взаимодействие предпринимателей с организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. В прошлом году услугами центра «Мой бизнес» воспользовались более 4000 предпринимателей и граждан.

В пандемию специалисты объектов инфраструктуры научились дистанционно сопровождать бизнес в самых разных ситуациях, в том числе на внешних рынках. В частности, как отметил заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Константин Слюсарь, при сопровождении регионального Центра поддержки экспорта свыше 100 компаний заключили экспортные контракты на сумму около 60 млн. долларов США.

Также он отметил, хорошие рейтинговые позиции объектов региональной инфраструктуры поддержки бизнеса среди аналогичных структур страны. Так, региональный центр поддержки экспорта занимает 9 место в рейтинге региональных центров поддержки экспорта субъектов России; Центр предоставления гарантий края — 18 место в формируемом АО «Корпорация МСП» рейтинге; Алтайский фонд финансирования предпринимательства — 10 место по объему выданных микрозаймов в формируемом рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») кредитном рейтинге микрофинансовых организаций.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, говоря о тенденциях развития, отметил что последние годы бизнес живет в очень динамично меняющейся среде.

«Конечно, большинство этих изменений направлены на совершенствование и улучшение качества жизни жителей страны: поэтапное введение маркировки, онлайн-касс, совершенствование налоговых режимов, появление новой категории субъектов экономической деятельности — самозанятых, отмена специального налогового режима — налог на вмененный доход, которым пользовались практически треть предпринимателей», — подчеркнул он.

При сохраняющемся количественном состоянии сферы предпринимательства региона, сейчас там работают порядка 75 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за последние полтора года сфера приросла новой категорией субъектов — самозанятыми гражданами.

Сейчас в крае зарегестрировано почти 40 тысяч людей, осуществляющих самостоятельную деятельность. Таким образом, количество экономически активных субъектов в наблюдаемых секторах экономики составляет более 110 тысяч субъектов.

«Сегодня в условиях новой экономической реальности важно сохранить имеющийся потенциал, а также принять меры для развития российской экономики. На первый план здесь бесспорно должна выйти поддержка отечественных товаропроизводителей. Время купи-продай, разницу положи в карман безвозвратно уходит… Нужны нормальные здоровые рыночные отношения!

Необходимо максимально возможно поддерживать производителей товаров, выстраивать логистические цепочки по сбыту продукции, ограничивая на государственном уровне маржу так называемых «перекупов». Тогда и только тогда можно говорить о том, что экономика стабильно работает. В этой связи большие надежды возлагаю на развитие самозанятых граждан, так как это сейчас самый простой и действенный способ реализовать себя в открывшемся окне возможностей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

Напомним, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.