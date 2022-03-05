* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Афганистане арестован Саид Бакир Мохсени, профессор университета. Об этом сообщают местные источники. Известно, что он неоднократно критиковал политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В своём последнем посте в Facebook он написал, что его дебаты с представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наимом Вардаком в Катаре были отменены «из-за давления со стороны правящей группы». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Pixabay.com Под арестом

В другой заметке Мохсени подверг резкой критике проводимые радикалами массовые проверки домов, назвав их «незаконными».

»Применение силы и создание атмосферы страха для укрепления правительства не будет иметь большого эффекта. В нынешнюю эпоху правительство не продержится долго без согласия народа», — заявил он.

В ходе теледебатов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он подчеркнул, что его критика радикалов не означает поддержку предыдущего коррумпированного правительства.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживали активистов СМИ и экспертов. Профессор университета Файзулла Джалал был арестован после теледебатов. Под давлением международного сообщества, Amnesty International и широкой общественной критики Джалал был освобождён.