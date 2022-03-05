Тула, 5 марта 2022, 09:38 — REGNUM Новый корпус областного перинатального центра в Туле примет первых пациенток 5 марта. Накануне, 4 марта, его посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Новый перинатальный центр появился благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Алексей Дюмин посетил новый корпус областного перинатального центра
Губернатор Алексей Дюмин посетил новый корпус областного перинатального центра
Управление пресс-службы правительства Тульской области

Строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2019 году. Это первый в регионе крупный объект системы родовспоможения, построенный за последние 35 лет.

«Хочу поблагодарить строителей и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Символично, что центр начинает работать в преддверии Международного женского дня. Это замечательный подарок жительницам нашего региона», — отметил Алексей Дюмин.
«Новое здание, передовое оборудование, комфорт — все это очень важно. Но главное — это вы. Люди, которые будут здесь работать. Здоровье мам и их детей прежде всего зависит от вашего неравнодушия и профессионализма», — подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что перинатальный центр — долгожданный объект для всего региона. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями во время беременности и родов, выхаживать малышей.

Как рассказала главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Макарова, новый корпус рассчитан на 160 коек. Здесь будут принимать около четырёх — четырёх с половиной тысяч родов в год, лечение будут проходить около 600 недоношенных новорожденных.

В новом корпусе перинатального центра все родильные боксы индивидуальные, что позволяет присутствовать на родах членам семьи. Палаты в послеродовом отделении двух — или одноместные и ориентированы на совместное пребывание матери и ребенка. Есть палаты семейного типа, где женщина с малышом могут находиться в окружении родственников. Также оборудован удобный подъезд к комплексу. Перинатальный центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой областной больниц, рядом находится площадка для санитарной авиации.

В перинатальном центре будут работать 76 врачей и более 170 человек среднего медперсонала. Основу штата составил коллектив родильного дома №1 Тулы.