Тула, 5 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Новый корпус областного перинатального центра в Туле примет первых пациенток 5 марта. Накануне, 4 марта, его посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Новый перинатальный центр появился благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Алексей Дюмин посетил новый корпус областного перинатального центра

Строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2019 году. Это первый в регионе крупный объект системы родовспоможения, построенный за последние 35 лет.

«Хочу поблагодарить строителей и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Символично, что центр начинает работать в преддверии Международного женского дня. Это замечательный подарок жительницам нашего региона», — отметил Алексей Дюмин.

«Новое здание, передовое оборудование, комфорт — все это очень важно. Но главное — это вы. Люди, которые будут здесь работать. Здоровье мам и их детей прежде всего зависит от вашего неравнодушия и профессионализма», — подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что перинатальный центр — долгожданный объект для всего региона. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями во время беременности и родов, выхаживать малышей.

Как рассказала главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Макарова, новый корпус рассчитан на 160 коек. Здесь будут принимать около четырёх — четырёх с половиной тысяч родов в год, лечение будут проходить около 600 недоношенных новорожденных.

В новом корпусе перинатального центра все родильные боксы индивидуальные, что позволяет присутствовать на родах членам семьи. Палаты в послеродовом отделении двух — или одноместные и ориентированы на совместное пребывание матери и ребенка. Есть палаты семейного типа, где женщина с малышом могут находиться в окружении родственников. Также оборудован удобный подъезд к комплексу. Перинатальный центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой областной больниц, рядом находится площадка для санитарной авиации.

В перинатальном центре будут работать 76 врачей и более 170 человек среднего медперсонала. Основу штата составил коллектив родильного дома №1 Тулы.