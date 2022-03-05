Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи со снижением числа госпитализаций сократили коечный фонд для ковид-пациентов. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

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«Мы сократили с этого дня количество ковидных коек в городе на 440. Также возобновлена плановая медицинская помощь населению. <…> По состоянию на 4 марта, в городе развернуто 1320 коек для лечения пациентов с COVID-19, коечный фонд заполнен на 55,8%», — уточнил он.

В период роста числа заражений коронавирусом в лечебных учреждениях было развёрнуто 800 дополнительных коек. Улучшение эпидемической ситуации наблюдается с конца февраля.