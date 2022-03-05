Кемерово, , 09:38 — REGNUM Алексей Цигельник сегодня, 5 марта, покинул пост заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития. В региональной администрации заявили, что он уволился по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На эту должность с 6 марта назначена Елена Воронина.Она с сегодняшнего дня, 5 марта, освобождена от должности министра социальной защиты населения.

При этом исполнение обязанностей министра социальной защиты населения региона временно возложено на первого заместителя министра Елену Федюнину.