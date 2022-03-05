Астрахань, , 09:36 — REGNUM В Астраханской области из-за мокрого снега, дождя и сильного ветра обесточены более 60 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

В снегу Иван Шилов © ИА REGNUM

Вечером 4 марта из-за непогоды происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и распределительных сетях 6−10 кВ филиала ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго». К 21:00 4 марта электричество было отключено у 60,8 тыс. человек.

Восстановительные работы ведут 36 бригад — 108 специалистов и 40 единиц техники.