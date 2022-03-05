Уфа, , 09:42 — REGNUM Сотрудников аграрно-технологического колледжа обвинили в хищении бюджетных средств на общую сумму свыше 23 млн рублей, выделенных для учащихся детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малоимущих семей в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги (сс)GDJ

По версии следствия, директор этого учебного заведения создал организованную преступную группу, вступив в сговор четырьмя работниками бухгалтерии и главным бухгалтером для хищения бюджетных средств, которые выделялись на нужды колледжа.

В материалах дела указано, что фигуранты уголовного дела с 2016 по 2020 год постоянно похищали деньги из бюджета учебного заведения, изготавливая платежные поручения о перечислении на свои личные счета денег под видом стипендий и социальных выплат для обучающихся детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей с ограниченными способностями.

По версии следствия, в результате было похищено свыше 23,5 млн рублей, которые обвиняемые потратили на свои нужды.

«Также бывший директор колледжа в 2019—2020 годах в рамках заключенного государственного контракта с ООО «Газкотломонтаж» на проведение капитального ремонта котельной в колледже, в нарушение требований законодательства в сфере закупок, увеличил объем работ по контракту, при этом уменьшив стоимость работ. После этого обвиняемый потребовал от директора подрядной организации выполнение не предусмотренных контрактом работ, а когда тот не согласился на новые условия, отказал ему в оплате за уже выполненные объемы», — сообщает пресс-служба.

В материалах уголовного дела также указано, что экс-руководитель колледжа в 2020 году дал указание подчиненным работникам заключить соглашения с двумя гражданами якобы на поставку свыше 600 кг мяса для нужд учреждения, при этом, мясо было поставлено из учебного хозяйства самого колледжа, а оплаченные за поставку товара деньги в общей сумме более 180 тысяч рублей были получены родственником директора, которые тот потратил на свои нужды.

Сообщается, что преступные фаты были выявлены во время совместной работы следователей и оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.

По данным фактам в отношении экс-директора, а также трех бывших бухгалтеров Башкирского аграрно-технологического колледжа было возбуждено уголовное дело.

Двое обвиняемых свою вину признали. Во время следствия был возмещен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 17,5 млн рублей.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов уголовного дела выделены в отдельное производство, в связи с заключением с ними досудебных соглашений. Сейчас эти дела рассматриваются в суде.