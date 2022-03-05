Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в субботу, 5 марта, ожидается спокойная и сухая погода. Об этом 5 марта сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

Под влиянием гребня антициклона в городе сформируется спокойная погода, осадков не ожидается. Также будет переменная облачность.

Днём температура воздуха в Петербурге составит от 0 до +2 градусов, а в Ленобласти — от — 3 до +2. Скорость ветра составит 2−7 м/с. Отчается медленный спад атмосферного давления, оно составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Специалист отмечает, что воскресенье, 6 марта, пройдёт в Петербурге также без осадков, а температура воздуха начнёт повышаться.