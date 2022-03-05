Красноярск, , 09:34 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту массового учащихся ряда школ города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил предъявлено директорам трёх предприятий.

В школьной столовой Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, с декабря 2020 года по февраль 2021-го директор СПК «Алёнушка» в рамках договора поставлял овощи, заражённые иерсиниозной инфекцией в ООО «Респект», которая занималась первичной переработкой и упаковкой продуктов питания. Как отмечается, в овощехранилище СПК были маши и крысы.

«В свою очередь ООО «Респект» также с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований осуществило поставку сырых овощей, зараженных иерсиниозной инфекцией, в ООО «Развитие», откуда овощи поставлялись в школы Советского и Октябрьского районов города Красноярска», — отметили в ведомстве.

Сотрудники пищевых блоков приготовили из сырых овощей блюда, что привело к отравлению 126 детей в возрасте от 7 до 16 лет. К настоящему времени расследование дела завершено, после утверждения обвинительного заключения прокурором материалы направят в суд.

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