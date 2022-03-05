Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 303 536 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 275 617 человек, в том числе 1884 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 15 412 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1679 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 626 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было три таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 233 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1263 человека. Было три случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19.