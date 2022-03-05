Москва, , 09:31 — REGNUM Россия объявляет режим тишины на Украине. Он начнёт действовать с 10 часов утра 5 марта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Тишина Goodfon.ru

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Также российская сторона по согласованию с украинскими властями открывает гуманитарные коридоры, чтобы мирные граждане могли покинуть Мариуполь и Волноваху.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что вооружённые силы России устраивают режим тишины для эвакуации из городов Украины граждан через гуманитарные коридоры.

Он добавил, что благодаря созданию гуманитарных коридоров и введению режимов тишины для применения любых огневых средств и действий войск за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан.

Напомним, специальная военная операция России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля.