Минобороны России объявило режим тишины для Мариуполя и Волновахи
Москва, 5 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На Украине с 10:00 мск 5 марта объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в Министерстве обороны России.
Tourister.ru
Министерство обороны РФ
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В российском оборонном ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.