Октябрьский район, Ростовская область, , 09:29 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии в посёлке Каменоломни (Октябрьский сельский район. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о ДТП в полицию поступило примерно в 15:00 мск 4 марта. На автодороге Южная Горловина столкнулись Renault Sandero и Volvo. В результате аварии пострадала семилетняя девочка, находившаяся в Renault Sandero. Ребёнок доставлен в больницу.

Полицейские выясняют причины случившегося.