Октябрьский район, Ростовская область, 5 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожной аварии в посёлке Каменоломни (Октябрьский сельский район. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщение о ДТП в полицию поступило примерно в 15:00 мск 4 марта. На автодороге Южная Горловина столкнулись Renault Sandero и Volvo. В результате аварии пострадала семилетняя девочка, находившаяся в Renault Sandero. Ребёнок доставлен в больницу.

Полицейские выясняют причины случившегося.