Чебоксары, , 09:29 — REGNUM В Чувашии сформирована рабочая группа, которая будет заниматься координацией сбора и отправки гуманитарной помощи жителям Донбасса. Данное распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Отмечается, что рабочая группа сформирована «в целях организации оказания гуманитарной помощи населению» Донецкой и Луганской народных республики. В её состав вошли 15 человек, в том числе министры сельского хозяйства, труда, образования, информационной политики, экономики, здравоохранения, транспорта. Также приглашены руководители управления МЧС и военного комиссариата Чувашии.

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Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на администрацию главы республики. Отвечать за работу группы будет руководитель администрации Вячеслав Борисов.

Напомним, что 5 марта в Чувашии сформировали штаб, который будет заниматься выработкой мер по поддержке устойчивости экономики из-за введённых в отношении России финансово-экономических санкций. В него вошли 27 человек, руководить штабом будет глава республики Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике необходимо «системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи для отправки на Донбасс. Также предлагается организовать дополнительные площадки для сбора продуктов питания и товаров первой необходимости.

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