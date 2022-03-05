Якутск, , 09:43 — REGNUM Средства на развитие Якутии собирают с предпринимателей региона. С такой просьбой к представителям бизнеса обратилось министерство предпринимательства республики, сообщило News.Ykt.ru. Сбор приурочен к 100-летию образования республики.

Герб Якутии

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«К юбилейной дате строятся новые жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры, ведется ремонт улично-дорожных сетей, создаются современные общественные пространства. Предприниматели и жители республики могут внести свой вклад и пожертвовать на финансирование мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования ЯАССР», — предложили в министерстве предпринимательства региона.

Кроме того, деньги нужны на реставрацию памятников истории и культуры республики. Все пожертвования направят на развитие региона и социально значимых, культурных проектов к юбилею, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету послаблений для бизнеса и будут сформированы на следующей неделе.