Нижний Новгород, 30 мая, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе на 30 мая выявили 1148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 38 113 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 289 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 98, в Саратовской области — 96, в Пензенской области — 90, в Чувашии — 89, в Башкирии — 80, в Кировской области — 78, в Пермском крае — 70, в Татарии — 63, в Оренбургской области — 45, в Марий Эл — 44, в Самарской области — 42, в Мордовии — 40, в Удмуртии — 24.

С учетом новых данных общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области составило 9533 случая, в Башкирии — 3185, в Татарии — 3142, в Саратовской области — 2936, в Чувашии — 2798, в Самарской области — 2527, в Ульяновской области — 2369, в Пензенской области — 2245, в Оренбургской области — 1871, в Мордовии — 1860, в Марий Эл — 1733, в Пермском крае — 1656, в Кировской области — 1629, в Удмуртии — 629.

Полностью выздоровели в Поволжье 18 722 человек, за последние сутки выписан по выздоровлению 791 житель округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 294 человека, за минувшие сутки скончались 12 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 30 мая подтверждено 396 575 случаев заражения коронавирусом, 8952 носителя выявлено в течение последних суток. 167 469 человек полностью выздоровели, 4555 жителей России скончались, 181 — за минувшие сутки.

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