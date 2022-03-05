Владивосток, 5 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Школьники Приморья приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Дети написали слова поддержки всем тем, кто сейчас участвует в спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Письмо детей

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Первыми к акции подключились ученики Чугуевского округа и Большого Камня, Надеждинского, Красноармейского и Ольгинского районов, а также Партизанска и Лесозаводска.

Письма дети адресовали и своим сверстникам с пожеланиями наступления скорейшего мира, выразили слова поддержки. Дети рисовали, делали аппликации в виде сердец, тем самым стараясь сказать школьникам Донбасса: «Вы не одни, с вами вся Россия».

Написать письмо поддержки можно как жителям Донбасса, так и российским солдатам, которые сейчас исполняют свой воинский долг. Письма будут доставлены вместе с гуманитарной помощью.

В Большом Камне школьники на уроках русского языка и литературы написали свои письма исполняющим воинский долг российским солдатам на Донбассе с пожеланиями скорейшего возвращения к родным и близким.

«Ребята отнеслись к акции с большим интересом», — сказали учителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, свыше 150 деятелей российской культуры подписали письмо, выражающее поддержку решения президента России начать военную операцию по денацификации Украины и защите республик Донбасса.