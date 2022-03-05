Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Слухи о том, что граждане России начали массово въезжать в Грузию, являются дезинформацией, которая направлена на подрыв общественного спокойствия. Об этом заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не имеем дело с каким-то массовым наплывом граждан из России. Кстати, хочу всем напомнить, что сухопутная граница с Россией закрыта со стороны РФ», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что через сухопутную границу в Грузию со стороны России разрешается прибывать только грузинским гражданам. Глава парламента также призвал СМИ не распространять слухи.

Стоит отметить, что ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил в разжигании межнациональной розни партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Лидер «Мечты» отметил, что призывы к дискриминации граждан РФ негативно скажутся на Грузии.

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