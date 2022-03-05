Москва, , 09:29 — REGNUM Жители Москвы собрали для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик более 500 тысяч предметов первой необходимости, сообщается на портале мэра столицы.

Гуманитарная помощь беженцам из ЛНР и ДНР Липецкаяобласть.рф

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Гуманитарную помощь принимают в 12 пунктах — в ресурсном центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций, а затем отправляют в пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях

В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты длительного хранения, детское питание, бутилированная вода, посуда, средства личной гигиены, постельные и душевые принадлежности, одежда, бытовая техника и др. Все предметы должны быть новыми.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших свои дома, приняла Тульская область.

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