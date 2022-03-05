Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбургской области 2021 году Банк России выявил 13 нелегальных участников финансового рынка. Это почти двое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Жан Беро. Ломбард

Большинство выявленных компаний-нелегалов работало под видом ломбардов. Организации незаконно предоставляли займы под залог имущества. Часть нелегалов маскировались под микрофинансовые организации.

«Нередко деятельность по выдаче займов продолжают вести компании, исключенные из реестров Банка России. Они вводят в заблуждение граждан, работая под вывеской микрофинансовой организации или ломбарда, не имея на то законного основания. Их деятельность не контролируется регулятором, поэтому клиенты не защищены от завышенных процентов, одностороннего изменения условий договора займа и других нарушений прав потребителей», — отметил управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

Стоит отметить, в России выявлено вочти 2,7 тыс. нелегальных компаний, в том числе 948 организаций с признаками «черных кредиторов», 871 финансовая пирамида, 860 нелегальных участников рынка ценных бумаг.