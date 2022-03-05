Тампа, США, 5 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Nhl.com Михаил Сергачёв

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и российский защитник Михаил Сергачёв. На счету Никиты Кучерова две результативные передачи.

В составе «Детройта» точным броском отметился форвард Робби Фаббри.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Детройт» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 54 очками.

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