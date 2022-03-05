Кемерово, , 09:28 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк попросил горожан не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что «нас пытаются запугать санкциями» и «хотят столкнуть лбами».

Скриншот со страницы Ильи Середюка (@ilyaseredyuk) в Instagram

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«Дорогие друзья! Меня, так же, как и любого из вас, волнует ситуация, которая складывается вокруг нашей страны. Нарастает давление внешних сил. Нас пытаются запугать санкциями, изоляцией, какими-то акциями, разжигают конфликты, хотят столкнуть лбами. Моё личное ощущение, что это было заготовлено. Спланировано заранее. Они только ждали удобного момента. Уж очень быстро и массированно принимаются ограничения в наш адрес — как заготовки. Потому что Западу выгодна слабая Россия, выгоден раскол в нашем обществе, — написал Середюк на своих страницах в социальных сетях. — Для этого они сеют панику и смуту, распространяют фейки, различные призывы. Заготовили листовки, чтоб раскидать по городу, устроили хакерские атаки на сайты администрации города, газеты «Кемерово», на мои социальные сети».

Он попросил горожан быть «мудрее и сильнее», потому что «наше общее желание — жить в сильной и свободной стране».