Москва, , 09:27 — REGNUM Создаваемая в Москве комиссия по повышению устойчивости экономики займётся мониторингом ситуации и принятие срочных мер реагирования для поддержки бизнеса и граждан. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан», — написал он.

Мэр рассказал, что нынешняя ситуация в столичной экономике является нестандартной, несмотря на опыт успешного преодоления ряда кризисов.