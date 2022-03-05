Мэр Москвы назвал первые задачи для ответа на санкции
Москва, 5 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Создаваемая в Москве комиссия по повышению устойчивости экономики займётся мониторингом ситуации и принятие срочных мер реагирования для поддержки бизнеса и граждан. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
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«Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан», — написал он.
Мэр рассказал, что нынешняя ситуация в столичной экономике является нестандартной, несмотря на опыт успешного преодоления ряда кризисов.