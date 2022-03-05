«Уральские авиалинии» отменили рейсы ещё в ряд стран
Екатеринбург, 5 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об очередной отмене рейсов за рубеж. Причиной является сложившаяся геополитическая ситуация, сообщает пресс-служба перевозчика.
Sergey Korovkin 84
Самолёт «Уральских авиалиний»
Так, рейсы отменены в Израиль, ОАЭ, Азербайджан и Армению. Пока сроком ограничения названо 26 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «УА» объявило о приостановлении полётной программы в Таиланд.