Москва, 5 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В течение последних десятилетий детская смертность в России уменьшилась более чем в два раза, и в том числе этому способствовало снижение смертности среди младенцев. Об этом 5 марта рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

«Смертность детей за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, что прежде всего обусловлено снижением младенческой смертности», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Минздрава РФ указал на то, что с 2006 года в нашей стране осуществляется скрининг на пять генетических заболеваний и за этот период был проведено обследование свыше 23 млн детей.

«В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, и без своевременного лечения этой патологии, к сожалению, могут быстро привести к тяжелым последствиям. В этом году будет закуплено оборудование для данного скрининга», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве капитальный ремонт по новому стандарту одновременно проходит в более чем 50 городских поликлиниках.