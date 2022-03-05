Воронеж, , 09:22 — REGNUM Авария с участием рейсового автобуса с пассажирами произошла утром 5 марта в Бобровском районе Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, около 06:45 на 592 км автодороги М4 — «Дон» 39-летний водитель автомобиля «Нива-Тревел», житель Воронежской области, двигаясь в сторону города Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом Neoplan. Автобус двигался по маршруту «Черкесск-Москва», в салоне находились 25 пассажиров.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. Автобус после оформления аварии продолжил движение по маршруту. Полиция начала проверку по факту ДТП.