Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Единство Запада по поводу российской военной операции на Украине, о котором постоянно заявляет президент США Джозеф Байден, как оказалось, по факту не такое уж крепкое. Об этом со ссылкой на эксперта по международной проблематике Теда Карпентера сообщает The National Interest.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Автор статьи отмечает, что недавнее голосование в ООН по резолюции, осуждающей специальную военную операцию России на Украине и требующую немедленного вывода российских вооруженных сил из этой страны, является свидетельством того, что такие заявления сильно преувеличены.

Напомним, резолюция была принята Генеральной Ассамблей ООН 2 марта 2022 года. За документ проголосовала 141 страна, против — всего пять. Это Россия, три её надёжных дружественных государства — Белоруссия, Сирия и Северная Корея — и ещё Эритрея. Администрация Байдена была довольна результатом. И, на первый взгляд, у её руководителей были причины.

«Однако более глубокое изучение результатов голосования дальше этой поверхностной картины обнаруживает некоторые интересные и тревожные результаты в отношении того, что касается цели Вашингтона по созданию монолитной глобальной коалиции по причинению финансовой и политической боли власти Владимира Путина за его действия против Украины», — отмечает Карпентер.

По его словам, одним из таких моментов, который сразу же бросается в глаза, является большое количество воздержавшихся. Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определённое мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней.

«Проще было бы проголосовать «за», тем более что необязательная резолюция была чисто символической, не требующей каких-либо значительных действий со стороны стран-членов ООН. И все же тридцать пять стран отказались «умаслить» Соединённые Штаты и предпочли вместо этого воздержаться», — указывает эксперт.

Некоторые названия стран в списке воздержавшихся не стали большой неожиданностью. В их числе Таджикистан, Киргизия, Армения, Куба, Никарагуа, Боливия и Сальвадор, а также Туркмения, Узбекистан и Венесуэла.

Однако появление в этом списке других стран вызвало гораздо большее удивление. Тот факт, что воздержались именно они, ясно указывает на пределы того влияния, которым обладает Вашингтон.

«Конечно, среди них имелось и несколько традиционно непокорных США государств с Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь Алжир, Иран и самый большой для Америки удар из всех стран этой группы — Ирак. Учитывая большую военную и экономическую зависимость Багдада от Соединенных Штатов, можно было бы думать, что голос Ирака должен был твердо располагаться в колонке «за», — указывает Карпентер.

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Ещё одним большим сюрпризом стала значительная группа африканских стран-членов ООН, которые воздержались. В эту группу вошли Бурунди, Центральноафриканская Республика, Конго, Экваториальная Гвинея, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Сенегал, Судан, Южный Судан, Зимбабве и Южно-Африканская Республика. Несколько других африканских стран тактично не проголосовали вообще.

Для Соединенных Штатов ещё более тревожным стало то, что ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай, отказались голосовать в пользу резолюции. Степень недовольства Вашингтона этим фактом стала ясна, когда Байден лично раскритиковал обе эти страны за их решение, отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта более 140 стран мира проголосовали за резолюцию ГА ООН резолюцию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине и требующую вывода с украинской территории российских военных. Однако по факту документ не поддержало более половины населения планеты. Так, в государствах, высказавшихся против или воздержавшихся в ходе голосования, проживает 4,212 млрд человек. Учитывая, что население мира составляет 7,948 млрд, документ, направленный против действий России по демилитаризации Украины, не поддержали 53% от жителей всей планеты.

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