Роли, США, , 09:22 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Андрей Свечников nhl.com

В первом периоде нападающие «Питтсбурга» Джейк Гюнцель и Сидни Кросби забросили две шайбы. «Каролина» отыгралась благодаря дублю форварда Джордана Стаала.

Победу «Каролине» принёс гол российского нападающего Андрея Свечникова в овертайме.

На сегодняшний день «Каролина» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 77 очками.

Читайте также: Шайба Подколзина принесла «Ванкуверу» победу над «Айлендерс»